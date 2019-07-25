Выступавший в «Авангарде» Тальбо раскритиковал Магнитогорск

Выступавший в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" канадец Максим Тальбо поделился воспоминаниями от пребывания в Магнитогорске в подкасте Spittin Chiclets.

По словам обладателя Кубка Стэнли, ему совсем не понравилось находиться в городе Челябинской области.

"Мой первый матч КХЛ прошел в Магнитогорске. И это самое ужасное место на Земле. Это очень загрязненный маленький город. Слышал, что у Евгения Малкина был свой ночной клуб там, но я в него не ходил. Да и вообще, это не тот город, в котором тебе бы хотелось гулять по улицам в свободное время", — поделился хоккеист.

35-летний форвард выступал в КХЛ с 2016 по 2019 год. Помимо "Авангарда", он защищал ярославский "Локомотив"

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