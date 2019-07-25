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Выступавший в «Авангарде» Тальбо раскритиковал Магнитогорск 

Газета.Ru + ещё 14 17 часов назад
Фото: Локомотив
Выступавший в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" канадец Максим Тальбо поделился воспоминаниями от пребывания в Магнитогорске в подкасте Spittin Chiclets.
По словам обладателя Кубка Стэнли, ему совсем не понравилось находиться в городе Челябинской области.
"Мой первый матч КХЛ прошел в Магнитогорске. И это самое ужасное место на Земле. Это очень загрязненный маленький город. Слышал, что у Евгения Малкина был свой ночной клуб там, но я в него не ходил. Да и вообще, это не тот город, в котором тебе бы хотелось гулять по улицам в свободное время", — поделился хоккеист.
35-летний форвард выступал в КХЛ с 2016 по 2019 год. Помимо "Авангарда", он защищал ярославский "Локомотив".
Ранее сообщалось, что экс-форвард "Питтусбурга" продает дом с кинотеатром за $2 млн
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Хоккей , Максим Тальбо , Евгений Малкин , Локомотив , ХК Авангард
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