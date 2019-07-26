Российский хоккеист защитил девушку и умер

Игрок Ночной хоккейной лиги Никита Воропаев скончался в возрасте 27 лет после драки в кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по Тамбовской области.

По данным полиции, инцидент произошел 13 июля. Воропаев попытался защитить девушку, после чего получил несколько ударов по голове. Он сумел добраться до дома, где почувствовал себя нехорошо. Хоккеиста госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. Он находился в искусственной коме и умер 25 июля.

Отмечается, что виновник случившегося был найден и задержан. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». «В связи с тем, что гражданин скончался, все материалы были направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения», — рассказали в пресс-службе УМВД

Воропаев выступал за одну из команд Ночной хоккейной лиги Тамбовской области. Похороны игрока состоятся 27 июля.