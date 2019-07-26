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Российский хоккеист защитил девушку и умер 

Lenta.ru + ещё 9 7 часов назад
Фото: @voropai15
Игрок Ночной хоккейной лиги Никита Воропаев скончался в возрасте 27 лет после драки в кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по Тамбовской области.
Хоккеист умер во время матча в Москве
По данным полиции, инцидент произошел 13 июля. Воропаев попытался защитить девушку, после чего получил несколько ударов по голове. Он сумел добраться до дома, где почувствовал себя нехорошо. Хоккеиста госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. Он находился в искусственной коме и умер 25 июля.
Отмечается, что виновник случившегося был найден и задержан. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». «В связи с тем, что гражданин скончался, все материалы были направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения», — рассказали в пресс-службе УМВД.
Воропаев выступал за одну из команд Ночной хоккейной лиги Тамбовской области. Похороны игрока состоятся 27 июля.
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Хоккей , СКР , МВД
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