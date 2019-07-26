Российский хоккеист рассказал о зарплатах в США

Никита Щербаков, летом перешедший в стан омского "Авангарда" , рассказал какой заработок сулит выступление в Американской хоккейной лиге, передает Sport24.

"В "Лос-Анджелесе" не хватало из-за того, что очень дорогой штат. Я платил за квартиру больше, чем получал за две недели. Квартира стоила 4,5 тысячи долларов. Это однокомнатная квартира. Около семи тысяч в месяц я зарабатывал в фарм-клубе. ", — признался спортсмен.

"За этот год я ушел в минус, никакие деньги не заработал. До этого старался откладывать. Но за шесть лет в общей сложности я заработал не так много, от силы получил 5-6 зарплат из НХЛ", — добавил нападающий.

Уже первого сентября "Авангард" сыграет с ЦСКА в первом для себя матче Континетальной хоккейной лиги в сезоне-2019/20.