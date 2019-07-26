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Российский хоккеист рассказал о зарплатах в США 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Никита Щербаков, летом перешедший в стан омского "Авангарда", рассказал какой заработок сулит выступление в Американской хоккейной лиге, передает Sport24.
"В "Лос-Анджелесе" не хватало из-за того, что очень дорогой штат. Я платил за квартиру больше, чем получал за две недели. Квартира стоила 4,5 тысячи долларов. Это однокомнатная квартира. Около семи тысяч в месяц я зарабатывал в фарм-клубе. ", — признался спортсмен.
"За этот год я ушел в минус, никакие деньги не заработал. До этого старался откладывать. Но за шесть лет в общей сложности я заработал не так много, от силы получил 5-6 зарплат из НХЛ", — добавил нападающий.
Уже первого сентября "Авангард" сыграет с ЦСКА в первом для себя матче Континетальной хоккейной лиги в сезоне-2019/20.
Ранее сообщалось, что Андрей Болсуновский, работающий в тренерском штабе магнитогорского "Металлурга", рассказал, как будут меняться действия его подопечных в связи с переходом на финский формат площадки.
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Хоккей , Металлург , ЦСКА , ХК Авангард
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