Заступился за девушку: хоккеист умер после жестокой драки

Молодой российский хоккеист Никита Воропаев скончался после жестокой драки у бара в центре Тамбова. После кровоизлияния в мозг и последовавших нескольких недель комы спортсмен так и не пришел в сознание.

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Ночной хоккейной лиги Тамбовской из России Никита Воропаев стал участником смертельной драки в Тамбове.

Как сообщил портал 7info, инцидент произошел у одного из баров в центре города. 27-летний спортсмен заступился за девушку, после чего получил в ответ от 21-летнего противника несколько сильных ударов в голову.

Несмотря на причиненный ущерб здоровью, Воропаев самостоятельно дошел до дома.

Но спустя пару дней спортсмену все-таки потребовалась помощь врачей: в больницу атлета доставили в тяжелом состоянии с кровоизлиянием в мозг и многочисленными переломами костей черепа. Несколько недель после этого молодой хоккеист провел в коме, тогда как родные и близкие атлета боролись за жизнь Никиты, собирая деньги на дорогостоящую операцию. Однако в день, когда необходимая сумма уже была на счету, Воропаев умер.

Впоследствии в отношении избившего хоккеиста злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Стоит отметить, что подобные случаи довольно часто потрясают мир спорта. Так 25 июля немецкий полузащитник «Арсенала» Месут Озил подвергся вооруженному нападению преступников во время поездки на своем автомобиле в северном районе Лондона.

Как сообщает Daily Mail, игрок вместе с партнером по команде Зеадом Колашинацом проезжали на «Мерседесе» через Голдерс-Грин, когда на них совершила нападение вооруженная ножами банда на скутерах. Озил тут же побежал за помощью в ресторан, с персоналом которого он был знаком, а Колашинац вступил в потасовку с атакующими.

В итоге, футболисты и персонал ресторана отбились от преступников. К счастью, никто из участников инцидента не пострадал, о чем в своем заявлении заявила полиция Лондона.

«В полицию поступило заявление о попытке ограбления примерно после 17:00. Двое подозреваемых на мопедах попытались ограбить мужчину за рулем. Водитель и пассажир смогли скрыться без повреждений и добрались до ресторана в Голдерс-Грин, где и поговорили с офицерами полиции. Арестов на данный момент не было, расследование продолжается», — отмечается в докладе стражей правопорядка.

Куда страшнее выглядит история годичной давности, произошедшая в центре Алма-Аты.

19 июля 2018 года в крупнейшем городе Казахстана был зарезан известный фигурист Денис Тен . Выходя из кафе, спортсмен увидел, как двое мужчин скручивают зеркала с его личного автомобиля. Разгорелся конфликт, переросший в потасовку — один из преступников нанес фигуристу глубокое ножевое ранение в ногу и задел бедренную артерию.

Преступники скрылись с места происшествия, а бронзового призера Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, серебряного и бронзового медалиста чемпионатов мира в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где, несмотря на отчаянные попытки врачей спасти ему жизнь, фигурист скончался спустя два часа от потери крови.

Поделилась тогда эмоциями от трагедии заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова . Она заявила, что преступники «унесли жизнь гения».

«Я не знаю, как жить среди такого бандитизма? Унесли жизнь гения, талантливого человека, которого мы все очень любили, ценили его человеческие качества. Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. Я мертвая, у меня просто нет слов. Сидел в Америке, никого не трогал, приехал — а его на тот свет отправили», — не могла скрыть ужаса от случившегося Тарасова.

21 июля Денис был похоронен на кладбище в поселке Дружба близ Алма-Аты.

Что же касается дела об убийстве фигуриста, то в результате расследования были задержаны двое казахстанцев 1994 года рождения и девушка, бывшая в момент конфликта беременной.

Суд вынес мужчинам приговор в виде 18 лет лишения свободы каждому; сообщнице же предстояло провести в тюрьме четыре года.

Память о фигуристе Денисе Тене продолжает жить в сердцах как казахстанцев, так и поклонников фигурного катания по всему миру. В родной Алма-Ате ему установили памятник, несколько известных фигуристов посвятили убитому коллеге по цеху прокаты, а местную ледовую арену в скором времени могут назвать его именем.