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Российский хоккеист заговорил о русофобии в НХЛ 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Бывший игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Никита Щербак пожаловался на русофобию в Канаде. Его слова приводит Sport24.
Хоккеист не согласился с тем, что российские игроки покинули команду из-за того, что отдалились от основной команды. «Я думаю, что действия говорят сами за себя.
Сколько в клубе франкофонов, которые только на французском говорят! Они даже не пытаются разговаривать по-английски в раздевалке», — заявил он.
По мнению нападающего, общение на родном языке не отдаляло российских игроков от остальной команды, а помогало адаптироваться в новых условиях. «Перед моей первой игрой в НХЛ в Торонто ребята водили меня на русский ужин. Меня это очень подбодрило, помогло настроиться на матч», — вспомнил он.
Щербак с 2013-го по 2019-й выступал в различных североамериканских хоккейных лигах. В сезонах-2016/17 и 2017/18 он играл за «Монреаль». Летом 2019 года хоккеист подписал трехлетний контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги «Авангард».
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Хоккей , Никита Щербак
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