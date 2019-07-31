СМИ: Шведский хоккеист пострадал от нападения собственной собаки

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотис» Оливер Экман-Ларссон подвергся нападению собственной собаки.

Как сообщает Complete Hockey News, на Оливера Экмана-Ларссона набросилась его же собака и укусила за руку. Спортсмену наложили четыре шва. Собаку породы немецкая овчарка было решено усыпить.

В прошлом сезоне игрок провёл 81 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), набрав 44 (14+30) очка.

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