Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Шведский хоккеист пострадал от нападения собственной собаки 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотис» Оливер Экман-Ларссон подвергся нападению собственной собаки.
Как сообщает Complete Hockey News, на Оливера Экмана-Ларссона набросилась его же собака и укусила за руку. Спортсмену наложили четыре шва. Собаку породы немецкая овчарка было решено усыпить.
В прошлом сезоне игрок провёл 81 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), набрав 44 (14+30) очка.
Ранее Гусев заявил, что не обиделся на слова генменеджера «Вегаса».
RT на русском: последние новости
Гусев заявил, что не обиделся на слова генменеджера «Вегаса» Каменский рассказал о перспективах ряда российских хоккеистов заиграть в НХЛ Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Кунитц объявил о завершении карьеры
Хоккей , Оливер Экман-ларссон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-чемпион мира по боксу сядет в тюрьму за насилие
«Челси» обыграл «Зальцбург»
«Ливерпуль» обыграл «Лион»
В «Спартаке» рассказали об уходе Фернандо и Адриано
Промоутер назвал сумму выплат для жены Дадашева
Видео
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение