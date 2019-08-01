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Овечкин прокомментировал известное интервью Панарина 

Газета.Ru + ещё 9 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался по поводу интервью самого высокооплачиваемого российского хоккеиста лиги Артемия Панарина, передает Sport24.
Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" заявил, что в России ничего не изменилось с 90-х годов.
"Я не могу как-то прокомментировать это. Наверное, там, где он живет, ничего не изменилось с этих времен. Моя жизнь изменилась, например, в российском спорте тоже многое изменилось", — заявил Овечкин.
Он также пошутил про то, что Панарин работает на ЦРУ — Центральное разведывательное управление США, который собирает и анализирует информацию о деятельности иностранных организаций и граждан.
"Работает ли у Панарина агент ЦРУ? Я не знаю, я же там не работаю", — секазал капитан "Вашингтона".
Ранее Овечкин оценил вероятность возглавить Министерство спорта.
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Хоккей , Александр Овечкин , Артемий Панарин , Минспорта , ЦРУ
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