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Путину в «Сириусе» подарили хоккейную форму «Красной машины» 

ТАСС + ещё 9 7 часов назад
Президент России Владимир Путин в образовательном центре "Сириус" посетил семинар для юных хоккеистов и получил в подарок хоккейную форму с логотипом программы подготовки хоккеистов "Красная машина".
Во время посещения нового корпуса в образовательном центре "Сириус" во вторник Путин заглянул на семинар для игроков и тренеров юношеских региональных хоккейных команд. Такие семинары проводятся в рамках национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина", реализуемой Федерацией хоккея России (ФХР). Семинар для юных спортсменов провел первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал главе государства о работе программы.
"Успехов", — пожелал президент на прощание.
Участники семинара подарили Путину хоккейную форму с логотипом программы "Красная машина" и сделали общее фото на память.
Спортивные программы центра "Сириус" по хоккею проводятся ежемесячно, в 2018-2019 годах в них приняли участие свыше 1,7 тыс. ребят. В партнерстве с Федерацией хоккея России в течение трех лет была создана не имеющая аналогов в мире национальная система выявления, отбора и подготовки перспективных хоккеистов-юниоров 13-17 лет в качестве кандидатов в сборные команды России U16, U17 и U18.
За предстоящий учебный год — с августа по июнь — в "Сириус" для просмотра и подготовки будут приглашены более тысячи хоккеистов в возрасте 13-15 лет из 54 клубов и спортивных школ, представляющих все хоккейные регионы России.
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Комментарии32
Хоккей , Видео , Роман Ротенберг , Владислав Третьяк , Владимир Путин
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