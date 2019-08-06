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Жена Овечкина сбежала из-под капельницы 

Рамблер + ещё 1 8 часов назад
Фото: @nastyashubskaya
Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская была помещена под капельницу, но сбежала ради концерта Дженнифер Лопес. Об этом сообщает «Экспресс газета».
33-летний хоккеист и 25-летняя дочь Веры Глаголевой поженились в 2016 году. Прошлым летом у них родился сын.
В воскресенье в своем инстаграме Шубская опубликовала сторис. Оно представляло собой селфи, на котором было видно, что девушка находится под капельницей. В надписи на снимке она не уточнила, что именно ей вливали внутривенно, но упомянула, что лечат ей почки.
«Вырвалась на концерт и обратно», — написала Шубская.
По данным «Экспресс газеты», супруга чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли посетила московское выступление Дженнифер Лопес. Оно состоялось на «ВТБ Арене» как раз 4 августа.
В настоящее время в инстаграме Анастасии Шубской уже нет доступных для просмотра сторис, а последняя «постоянная» публикация датируется 19 июля. Тогда девушка посетила чью-то свадьбу в Монако.
Комментарии
Хоккей , Анастасия Шубская , Дженнифер Лопес , Вера Глаголева , Александр Овечкин
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