Жена Овечкина сбежала из-под капельницы

33-летний хоккеист и 25-летняя дочь Веры Глаголевой поженились в 2016 году. Прошлым летом у них родился сын.

В воскресенье в своем инстаграме Шубская опубликовала сторис. Оно представляло собой селфи, на котором было видно, что девушка находится под капельницей. В надписи на снимке она не уточнила, что именно ей вливали внутривенно, но упомянула, что лечат ей почки.

«Вырвалась на концерт и обратно», — написала Шубская.

По данным «Экспресс газеты», супруга чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли посетила московское выступление Дженнифер Лопес. Оно состоялось на «ВТБ Арене» как раз 4 августа.