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Панарин поддержал призыв москвичей выходить на митинг 10 августа 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Фото: @artemiypanarin
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поддержал призыв известного блогера Юрия Дудя выйти на митинг в Москве.
Дудь опубликовал в "Инстаграме" пост, касающийся последних событий в столице России. Юрий сообщил, что 10 августа выйдет на митинг в поддержку арестованных участников предыдущих акций протеста и против злоупотреблений полицией.
«Митинг согласован, причём сразу на 100 000 человек. Будет круто, если столько народу туда и придёт. Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу», — написал Дудь.
Панарин, который ранее критически отзывался о политике президента России Владимира Путина, в комментариях к посту Дудя написал: «Поддерживаю!».
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Хоккей , Артемий Панарин , Владимир Путин
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