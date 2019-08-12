Зайцеву мало обмена в худший клуб НХЛ. Его хочет засудить бывшая жена

У Никиты Зайцева сейчас далеко не лучший период в жизни. А ведь ещё в мае российский защитник, отыгравший уже три сезона в Северной Америке, радовал в составе национальной сборной на чемпионате мира. Зайцев был одним из лучших в своём амплуа, вспоминая в составе российской команды позабытый в «Торонто» драйв игры в большинстве. Казалось, что мировой форум благотворно скажется на его будущем в стане «кленовых листьев», но практически сразу после турнира появилась информация, что для Зайцева готовят обмен.

Вроде бы Никита сам хотел уйти из «Торонто», его не устраивал ряд моментов. Наверняка первым пунктом в списке претензий Зайцева к Майку Бэбкоку была та ограниченность функционала, на которой настаивал канадский специалист в отношении российского защитника. Никита хотел быть универсалом на площадке (и ЧМ-2019 показал, что он справляется с этой ролью), а в «Мэйпл Лифс» из него лепили домоседа.

Но и для «Торонто» обмен Зайцева был практически необходим. Два года назад «кленовые листья» предложили Никите несколько неадекватный контракт, а сейчас в клубе лихорадочно ищут деньги на всех своих молодых звёзд нападения. Удерживать под кепкой $4,5 млн на протяжении ещё пяти лет ради защитника-домоседа в «Торонто» не собирались, так что далеко не факт, что именно желание Зайцева сменить команду стало двигателем его обмена.

Так, после хорошего турнира за сборную Зайцев возглавил обменный список «Торонто», причём было понятно, что со своей статистикой последних сезонов и размером зарплаты Никита вряд ли будет востребован среди других команд. В результате выменять Зайцева согласилась лишь последняя команда прошлого сезона НХЛ «Оттава» — Никите пришлось снять запрет на обмен в этот клуб. Конечно, Зайцев не подал виду, и выразил через прессу удовлетворение от этого перехода. Но про нынешнюю «Оттаву» всё всем понятно. С нынешним владельцем у клуба нет никакого светлого будущего.

Что может быть хуже для хоккеиста в самом расцвете сил (Зайцеву 27 лет), чем переход в худшую команду лиги? Пожалуй, только какие-либо личные неприятности. И они тоже не обошли российского защитника стороной этим летом.

Телеграм-канал Mash сообщил, что бывшая жена Зайцева Маргарита хочет отсудить треть дохода спортсмена. До этого времени в принципе не было известно о разводе четы Зайцевых, а сейчас оказывается, что супруги расходятся, да ещё и не мирным путём. Никита и Маргарита познакомились в России, а свадьбу сыграли в 2015 году. Тогда Зайцев был лидером обороны ЦСКА , пробивал дорогу в сборную и мечтал попробовать свои силы в НХЛ. Пара особо не афишировала свою личную жизнь, но из постов Маргариты в соцсетях складывалось ощущение, что у супругов всё великолепно. В 2016 и 2017 годах в семье родились две девочки, Маргарита вслед за Никитой переехала жить в Торонто. Зайцевы были красивой парой и регулярно попадали в наши фотообзоры.

Сейчас же выясняется, что Зайцевы развелись, несмотря на то, что в семье подрастают два маленьких ребёнка. Вполне вероятно, что проблемы с супругой как раз и вынудили Никиту просить обмена из «Торонто». Говорил же Зайцев о желании сменить обстановку, а мы рассматривали ситуацию исключительно через призму хоккея. Возможно, уход в «Оттаву», ради которого Никита отменил запрет на обмен, напрямую связан с семейными передрягами.

Маргарита Зайцева сейчас намерена отсудить треть доходов спортсмена. Скорее всего, речь идёт о банальных алиментах. Пока непонятно, почему дело может дойти до суда, ведь Зайцев не производит впечатление человека, который пожалеет денег для своих детей.

Правду мы вряд ли узнаем, да и не особо хочется лезть в чужие взаимоотношения. В этой ситуации просто хочется пожелать Зайцеву, чтобы его чёрная полоса не затянулась надолго и не сломала его психологически. Верим, что Никита разберётся и со своей карьерой, и с личной жизнью, и ещё не раз порадует нас своей игрой.