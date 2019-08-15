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ХК «Авангард» включил в состав пилотов A321 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: © ГУ МЧС России по Московской области
Хоккейный клуб «Аванград» внёс в состав на товарищескую игру с «Динамо» пилотов Airbus321, которые сумели без жертв провести аварийную посадку на кукурузном поле.
«Сегодня у нас не просто рядовой состав на предсезонный матч. В первое звено мы поставили экипаж самолёта А321, который посадил борт на кукурузное поле и спас всех пассажиров. Командиром судна является Дамир Юсупов, второй пилот — Георгий Мурзин. Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина. Спасибо вам!» — написано в Twitter клуба.
15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку. Самолёт приземлился в кукурузном поле.
Ранее стало известно, что в аэропорту Жуковский примут меры для улучшения защиты от птиц.
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Хоккей , Прочее , Яна Ягодина , Дмитрий Гончаренко , Уральские авиалинии , Динамо
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