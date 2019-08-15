ХК «Авангард» включил в состав пилотов A321 

Сегодня у нас не просто рядовой состав на предсезонный матч.



В первое звено мы поставили экипаж самолёта А321, который посадил борт на кукурузное поле и спас всех пассажиров. Командиром судна является Дамир Юсупов, второй пилот — Георгий Мурзин. pic.twitter.com/hi3DbtSMzO— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 15 августа 2019 г.