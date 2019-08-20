Михаил Захаров возглавил сборную Беларуси по хоккею

Федерации хоккея Беларуси по итогам заседания тренерского совета объявила о назначении на пост главного тренера сборной страны по хоккею 57-летнего Михаила Захарова

Михаил Захаров ранее возглавлял сборную Беларуси на чемпионатах мира 2004 и 2005 годов и на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. Также Захаров долгое время входил в штаб национальной команды. В качестве тренера он восемь раз выигрывал белорусский чемпионат с минской "Юностью", шесть раз побеждал в Кубке Беларуси, трижды — в Континентальном кубке.

"Итогом дебатов стала рекомендация исполкому ФХБ назначить главой тренерского штаба главной команды страны 57-летнего наставника столичной "Юности" Михаила Захарова. Члены исполкома, заседавшего сразу по окончании тренерского совета, согласились с предложенной кандидатурой, проголосовав за назначение", — говорится в сообщении на сайте федерации.

Сам наставник признался, что уровень хоккея в стране в последнее время не растет.