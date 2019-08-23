Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов удалил все посты из своего профиля в инстаграме. Об этом сообщает RMNB.
Также он почистил свои подписки. Теперь там числится всего пять аккаунтов, один из которых принадлежит капитану столичной команды Александру Овечкину.
Вероятно, такое поведение хоккеиста связано со скандалом, в центре которого он недавно оказался.
Так, среди его публикаций было найдено видео, на котором он находился в номере гостиницы и разговаривал по телефону. В ролике можно заметить, что перед ним рассыпан белый порошок, а за спиной спортсмена, на кровати лежит спящая девушка.
В НХЛ провели расследование по этому видео. В мае дело было закрыто.
Ранее супруга Овечкина Анастасия Шубская поделилась фото сына после посещения салона.