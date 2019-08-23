Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгений Кузнецов удалил публикации в инстаграме после скандала 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов удалил все посты из своего профиля в инстаграме. Об этом сообщает RMNB.
Также он почистил свои подписки. Теперь там числится всего пять аккаунтов, один из которых принадлежит капитану столичной команды Александру Овечкину.
Вероятно, такое поведение хоккеиста связано со скандалом, в центре которого он недавно оказался.
Так, среди его публикаций было найдено видео, на котором он находился в номере гостиницы и разговаривал по телефону. В ролике можно заметить, что перед ним рассыпан белый порошок, а за спиной спортсмена, на кровати лежит спящая девушка.
В НХЛ провели расследование по этому видео. В мае дело было закрыто.
Ранее супруга Овечкина Анастасия Шубская поделилась фото сына после посещения салона.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Жена Овечкина поделилась фото сына после посещения салона Овечкин попробовал себя в легкой атлетике Овечкин пообещал форварду "Сент-Луиса" Барбашеву отобрать у него Кубок Стэнли
Хоккей , Анастасия Шубская , Евгений Кузнецов , Александр Овечкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за кокаин
У бывшего игрока «Спартака» диагностирован рак1
«Хотел использовать Настю»: Тарасов о жене
Российский бодибилдер умер в свой день рождения7
Игрок «Локомотива» Миранчук хочет уехать из России
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение