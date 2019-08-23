Член сборной России по хоккею Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, говорится в сообщении на сайте Международной федерации хоккея.
Согласно сообщению, запрещенное вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе спортсмена, которая была взята 26 мая на чемпионате мира по хоккею.
«Игрок не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации заканчивается 12 июня 2023 года», — заявила Международная федерация хоккея.
Ранее Евгений Кузнецов оказался в центре скандала после появления в соцсетях видеозаписи, на которой спортсмен сидит в номере и разговаривает по телефону, а рядом лежат свернутые в трубочку банкноты и белый порошок неизвестного происхождения.
Сам спортсмен в интервью изданию «Спорт-экспресс» заявил, что никогда не употреблял наркотики и назвал видеозапись попыткой «словить хайп».