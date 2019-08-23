Кузнецов будет лишён бронзовой медали ЧМ-2019 по хоккею

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов будет лишён бронзовой награды чемпионата мира 2019 года из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил во время турнира.

Согласно пункту 7.15 дисциплинарного кодекса Международной федерации хоккея (IIHF), спортсмен, нарушивший антидопинговые правила, лишается всех наград, набранных очков и призовых за время соревнований.

Согласно пункта 7.8, дисквалификация к команде может быть применена, если будет установлено, что более двух членов команды нарушили антидопинговые правила.

Таким образом сборная России останется бронзовым призёром мирового первенства 2019 года.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

На мировом первенстве 2019 года Кузнецов сыграл в десяти матчах и записал в свой актив 6 (2 + 4) очков.