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Российский хоккей отреагировал на дисквалификацию Кузнецова за кокаин 

Lenta.ru 23 августа 2019
Фото: globallookpress.com
Федерация хоккея России (ФХР) отреагировала на четырехлетнюю дисквалификацию нападающего «Вашингтон Кэпиталс» и национальной сборной Евгения Кузнецова. Заявление опубликовано на сайте организации.
ФХР выступила против применения спортсменами запрещенных веществ, однако отметила, что хоккеисты, прибывая в команду, находятся под постоянным наблюдением специалистов.
«Поэтому употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено», — говорится в сообщении.
Также в ФХР пообещали следить за развитием событий вокруг Кузнецова и принять все необходимые меры в соответствии с антидопинговым законодательством и требованиями Международной федерации хоккея (IIHF).
IIHF объявила о дисквалификации Кузнецова ранее 23 августа. В пробе спортсмена, взятой во время чемпионата мира в Словакии в мае этого года, был обнаружен кокаин. Кузнецов отказался от вскрытия допинг-пробы «Б». Дисквалификация отсчитывается от 13 июня 2019 года и распространяется на матчи под эгидой IIHF и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Кузнецов — двукратный чемпион мира в составе сборной России. Вместе с «Вашингтон Кэпиталс» форвард в 2018-м выиграл Кубок Стэнли.
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Хоккей , Евгений Кузнецов
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