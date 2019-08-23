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Фетисов: Кузнецов опозорил российский хоккей и страну 

ТАСС 23 августа 2019
Фото: ТАСС
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов опозорил свою страну, получив дисквалификацию за употребление кокаина. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
В пятницу Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала 27-летнего игрока на четыре года, в его допинг-пробе, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира, были обнаружены следы кокаина. НХЛ заявила, что не считает кокаин запрещенным веществом, поэтому наказание на игрока в лиге распространяться не будет.
"В этой ситуации главное не то, сможет он играть в НХЛ или нет, а то, что он опозорил не только российский хоккей, но и страну. В нынешнее время, когда идет борьба за наш имидж, это просто ужасно. Я не понимаю, чем он думал, полное безобразие и безответственность", — сказал Фетисов.
В связи с дисквалификацией Кузнецов не сможет выступить за сборную России на соревнованиях под эгидой IIHF, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.
Кузнецов с 2014 года выступает за "Вашингтон", в 2018-м став обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России он дважды выигрывал чемпионат мира и трижды стал бронзовым призером.
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Комментарии1
Хоккей , Евгений Кузнецов , Вячеслав Фетисов , Госдума , ИТАР-ТАСС
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