Буре прокомментировал дисквалификацию Кузнецова

Нападающему запретили участвовать в матчах Континентальной хоккейной лиги и национальной команды указом Международной федерации хоккея (ИИХФ). Такое решение организация приняла ввиду того, что в допинг-пробах россиянина, сданных во время чемпионата мира 2019 года, было обнаружено запрещенное вещество — кокаин.

"Будем надеяться на то, что Женя сможет играть в эти четыре года в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Насколько я знаю, пока идет разбирательство. Будем надеяться, что по его итогам выяснится, что это не так. И будем поддерживать своего игрока. Я всех нюансов не знаю, но остается только надеяться на лучшее", — заявил бывший спортсмен.

Стоит отметить, что НХЛ уже опубликовала заявление, исходя из которого Кузнецов сможет и дальше выступать под эгидой лиги. С 2014 года россиянин защищает цвета клуба "Вашингтон Кэпиталз", в составе которого в 2014 году становился обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что стала известна судьба сборной России, которая могла быть лишена бронзовых медалей чемпионата мира 2019 года из-за дисквалификации Евгения Кузнецова.