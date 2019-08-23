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Буре прокомментировал дисквалификацию Кузнецова 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: Газета.ru
Заслуженный мастер спорта СССР Павел Буре прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста Евгения Кузнецова, передает "РИА" Новости.
Нападающему запретили участвовать в матчах Континентальной хоккейной лиги и национальной команды указом Международной федерации хоккея (ИИХФ). Такое решение организация приняла ввиду того, что в допинг-пробах россиянина, сданных во время чемпионата мира 2019 года, было обнаружено запрещенное вещество — кокаин.
"Будем надеяться на то, что Женя сможет играть в эти четыре года в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Насколько я знаю, пока идет разбирательство. Будем надеяться, что по его итогам выяснится, что это не так. И будем поддерживать своего игрока. Я всех нюансов не знаю, но остается только надеяться на лучшее", — заявил бывший спортсмен.
Стоит отметить, что НХЛ уже опубликовала заявление, исходя из которого Кузнецов сможет и дальше выступать под эгидой лиги. С 2014 года россиянин защищает цвета клуба "Вашингтон Кэпиталз", в составе которого в 2014 году становился обладателем Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что стала известна судьба сборной России, которая могла быть лишена бронзовых медалей чемпионата мира 2019 года из-за дисквалификации Евгения Кузнецова.
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Хоккей , Евгений Кузнецов , Павел Буре , РИА Новости
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