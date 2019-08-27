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Жена Овечкина рассказала о планах на ближайшие 5 лет 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина рассказала о том, какой видит жизнь с хоккеистом через пять лет в интервью HELLO!
Так, женщина мечтает о втором ребенке, а также надеется на то, что ее муж сможет завоевать второй Кубок Стэнли. Несмотря на желание завести еще одного ребенка, сама Шубская не намерена долго сидеть в декрете и надеется в скором времени вернуться к работе.
"Моя мама, несмотря на то что у нее было трое детей, всегда работала. Она не сидела дома без дела, готовя борщи. Просто не видела себя только в такой роли. Видимо, я унаследовала это от нее и тоже не хочу быть исключительно домохозяйкой, мне, как и большинству, нужна самореализация.
Теперь, когда нашему сыну исполнился уже год, я могу реализовать свои идеи. Не стану пока раскрывать все карты, скажу лишь, что это будет несколько проектов: один связан со сферой дизайна, а остальные — совместные с Сашей", — рассказала Шубская.
Ранее жена Овечкина поделилась фото сына после посещения салона.
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Хоккей , Анастасия Шубская
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