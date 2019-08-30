Панарин из-за водки чуть не закончил карьеру

Панарин рассказал, как из-за водки чуть не закончил карьеру

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал, как его чуть не отчислили из интерната "Витязя".

Хоккеист заявил, что однажды он и ребята на год старше напились водки.

"Я-то вообще первый раз попробовал. Умотало в хлам, как и моего друга. Надуробасившись, пошли в сторону базы. Заходим в интернат, поднимаемся на этаж. Я скинул вещи у себя. Вскоре услышал какой-то стук. Дверь друга не открывается — соседи ушли. Он не может зайти: лежит на полу и долбит рукой в дверь. Зачем — черт его знает, понятно же, что за ней никого не было. Чтобы не кидать его одного, ложусь рядом. И мы вместе долбим", — цитирует Панарина РИА "Новости".

Хоккеист поблагодарил директора школы Сергея Левашова за то, что его не отчислили из "Витязя". Панарин добавил, что друг был отчислен за нарушение дисциплины и сейчас он не занимается хоккеем.

Игрок НХЛ заявил, что молодым хоккеистам не стоит повторять их ошибок.