Назван самый ценный игрок МХЛ

Форвард «Локо» Денисенко признан самым ценным игроком МХЛ

Нападающий ярославского "Локо" Григорий Денисенко был признан самым ценным игроком (MVP) Кубка мира среди молодежных команд.

В минувшем финальном матче турнира российский клб смог обыграть канадскую сборную AJHL. В этой игре Денисенко смог оформить дубль

Всего же за Кубок мира этого сезона он смог забросить четыре шайбы.

Для "Локо" эта победа в Кубке мира среди "молодежки" — вторая за два года. Также ярославская команда является действующим чемпионом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Ранее сообщалось, что "Локо" второй год подряд побеждает в Кубке мира среди молодежных команд.