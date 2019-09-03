Игрок КХЛ «издевательски» забросил шайбу 

Нападающий китайского «Куньлунь Ред Стар» Олли Палола реализовал буллит в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против уфимского «Салавата Юлаева». Видео появилось в Twitter-аккаунте турнира.
Небольшое хоккейное издевательство. #КРССЮЛ pic.twitter.com/8tQemoWWYV— КХЛ (@khl) September 3, 2019
В основное и дополнительное время матча победитель выявлен не был (3:3). В серии буллитов победу одержал «Куньлунь». Пресс-служба КХЛ назвала штрафной бросок, реализованный Палолой, «небольшим хоккейным издевательством».
«Салават Юлаев» и «Куньлунь» вновь встретятся 4 сентября. Матч начнется в 14:00 по московскому времени.