«Спартак» в овертайме уступил рижскому «Динамо»

Новый главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок не сумел привести команду к победе в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с рижским «Динамо».
Встреча, проходившая в Риге, завершилась со счётом 2:1 (ОТ).
В составе победителей забрасывали Якоб Берглунд и Картер Эштон. Единственная шайба «Спартака» на счету Мартиньша Карсмуса.
Для экс-главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка это был дебютный поединок во главе «Спартака».
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в матче КХЛ.