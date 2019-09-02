«Спартак» в овертайме уступил рижскому «Динамо»

«Спартак» в овертайме проиграл рижскому «Динамо» в дебютном матче Знарка

Встреча, проходившая в Риге, завершилась со счётом 2:1 (ОТ).

В составе победителей забрасывали Якоб Берглунд и Картер Эштон . Единственная шайба «Спартака» на счету Мартиньша Карсмуса.

Для экс-главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка это был дебютный поединок во главе «Спартака».