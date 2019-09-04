СКА добыл победу в овертайме над «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ

Матч, проходивший на «Арене-Трактор» в Челябинске, завершился победой гостей со счётом 4:3 (ОТ).

СКА одержал вторую победу в сезоне. «Трактор» проиграл оба матча на старте нового регулярного чемпионата КХЛ.