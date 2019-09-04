Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
30 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Динамо М Динамо М
30 августа

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Севилья
Севилья
1 1
Сельта Сельта
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
30 августа

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
1 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
31 августа

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 2
Оренбург Оренбург
Рубин
Рубин
0 3
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
1 2
Ростов Ростов
31 августа

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
3 1
Борнмут Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 1
Уотфорд Уотфорд
31 августа

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
2 2
Барселона Барселона
Леванте
Леванте
2 0
Вальядолид Вальядолид
Хетафе
Хетафе
1 1
Алавес Алавес
31 августа

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
1 1
Падерборн 07 Падерборн 07
Фрайбург
Фрайбург
1 2
Кёльн Кёльн
Шальке-04
Шальке-04
3 0
Герта Герта
1 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
2 4
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
1 2
ЦСКА ЦСКА
Спартак М
Спартак М
0 1
Зенит Зенит
1 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
3 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал
Арсенал
2 2
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
1 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
2 0
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
0 3
Гранада Гранада
Атлетико М
Атлетико М
3 2
Эйбар Эйбар
1 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вердер
Вердер
3 2
Аугсбург Аугсбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Фортуна Фортуна

Московское «Динамо» одержало победу над одноименной командой из Минска в матче КХЛ 

ТАСС + ещё 3 4 часа назад
Московское «Динамо» переиграло минское
Фото: ТАСС
Московское "Динамо" дома переиграло одноименную команду из Минска со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене".
В составе московского "Динамо" отличились Вадим Шипачев (24-я минута), Дмитрий Моисеев (24) и Вячеслав Кулемин (41). У минского "Динамо" шайбы забросили Теему Пулккинен (18) и Андрей Костицын (51).
40-летний нападающий хозяев Максим Афиногенов, который в среду празднует свой день рождения, вышел на лед впервые с 24 сентября 2018 года, когда он получил травму в матче против казахстанского "Барыса" (2:3 ОТ). 19-летний нападающий гостей Андрей Павленко дебютировал в матчах КХЛ.
В пятницу московское "Динамо" сыграет дома со столичным "Спартаком", в тот же день минское "Динамо" на выезде встретится с "Сочи".
Результаты других матчей игрового дня:
"Динамо" (Рига)  — "Торпедо" (Нижний Новгород) — 3:0;
"Сочи" — "Нефтехимик" (Нижнекамск) — 3:2.
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТАСС: последние новости
"Авангард" победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ "Авангард" победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ Обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройта" Кронвалль завершил карьеру Обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройта" Кронвалль завершил карьеру Хоккейный клуб "Локо" в третий раз выиграл Кубок мира среди молодежных команд Хоккейный клуб "Локо" в третий раз выиграл Кубок мира среди молодежных команд
Комментарии
Хоккей , Максим Афиногенов , Дмитрий Моисеев , Андрей Павленко , Вячеслав Кулемин , Андрей Костицын , Вадим Шипачев , Спартак , Динамо , Динамо Рига , Торпедо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гэри Беттмэн будет включен в Зал славы хоккея США
Гэри Беттмэн будет включен в Зал славы хоккея США
Олимпийский чемпион Хиршер завершил карьеру
Олимпийский чемпион Хиршер завершил карьеру
Игроки «Барселоны» почувствовали себя обманутыми
Игроки «Барселоны» почувствовали себя обманутыми
Фуркад стал кандидатом в члены комиссии МОК
Фуркад стал кандидатом в члены комиссии МОК
Овечкин вспомнил о нарушенном обещании сыграть за Россию на ОИ
Овечкин вспомнил о нарушенном обещании сыграть за Россию на ОИ
Видео
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Гимнастка РФ объяснила решение выступать за Грузию
01:01
Гимнастка РФ объяснила решение выступать за Грузию
Летние виды спорта Прочее
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
Переодевавшийся теннисист заворожил фанатку
00:21
Переодевавшийся теннисист заворожил фанатку
Теннис
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
Над Шараповой поиздевались после поражения
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
Российская спортсменка умерла в 25 лет
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение