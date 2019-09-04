Овечкин вспомнил о нарушенном обещании сыграть за Россию на ОИ

Овечкин объяснил, почему не сдержал обещание сыграть за сборную на Олимпиаде

Российский хоккеист Александр Овечкин в интервью «Матч ТВ» рассказал о несдержанном обещании сыграть за сборную России на олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. По его словам, выступать за национальную команду ему запретили хоккейные функционеры.

«Каждый говорит то, что хочет. Я делал свое заявление от сердца», — начал Овечкин.

Спортсмен отметил, что тогда его не остановил запрет со стороны Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поскольку он смог договориться с владельцем команды «Вашингтон», за которую выступает.

Однако от затеи Овечкин отказался после того, как получил запрет от Международной федерации хоккея (IIHF) и Международного олимпийского комитета (МОК). При этом хоккеист пожаловался на соотечественников, которые тоже пообещали принять участие в Олимпиаде, но, столкнувшись с запретом НХЛ, сразу отказались.