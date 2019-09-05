Панарин прокомментировал переезд в США

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин заявил, что может остаться в США по окончании карьеры, передает "Спорт-экспресс".
Недавно форвард дал противоречивое интервью о российской власти.
"После того интервью люди подходили, выражали респект. 95 процентов писем и комментариев положительные. Иногда читаю их, и на глаза наворачиваются слезы. Остальные пять — заблуждаются. Вообще, про хоккей почти не спрашивают, только говорят, что я красава.
Никаких целей у меня нет. Лишь благодарен судьбе, что могу высказать мнение. Просто я семь лет в Америке играть буду с хорошей зарплатой, у меня нет зависимости от системы.
Когда кто-то спрашивает, боюсь ли я… А что должно быть? Но многие сами все знают и понимают.
Пока однозначного ответа нет. Но велик шанс, что я останусь жить в Штатах", — рассказал хоккеист.
Ранее капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о пожелавшем ему смерти журналисте.