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В КХЛ официально легализуют аренду игроков 

SPORT24.ru + ещё 11 12 часов назад
В КХЛ официально легализуют аренду игроков
Фото: ТАСС
Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что лига легализую институт аренды игроков.
«Рассматривали вариант с образование новых дивизионов — Дальневосточного и Западноевропейского. Они могли бы играть между собой только в случае выхода в плей-офф, но решили пока ничего не менять.
Мы видим все сомнительные переходы, к нам попадали документы, которые говорили, что институт скрытой аренды существует. Хотя он был запрещен. Гоняться за всеми бессмысленно. Нужны четкие правила — срок аренды, какое количество игроков в аренде. К следующему заседанию эти вопросы будут вынесены. Легальной аренде быть. Если бардак нельзя победить, его нужно возглавить.
Рассматривали вопрос о поле заработной платы. С сезона 20-21 нам поручено разработать регламент с изменяем пола заработной платы. Через сезон он будет составлять 30% от потолка. А затем пол будет постепенно подпирать потолок. Чтобы возможности клуба выравнивались», — передает слова Чернышенко корреспондент Sport24 Артем Гаев.
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Хоккей , Дмитрий Чернышенко
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