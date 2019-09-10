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Овечкин показал годовалому сыну изнанку Washington Capitals 

360tv.ru + ещё 12 6 часов назад
Овечкин показал сыну изнанку Washington Capitals
Фото: @aleksandrovechkinofficial
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за хоккейный клуб НХЛ Washington Capitals, впервые взял с собой на тренировку своего сына. Годовалому Сергею Овечкину папа показал раздевалку, тренажерку и даже ледовую коробку, где тренируются хоккеисты.
Овечкину-младшему устроили целую экскурсию. Ему показали внутренние залы тренировочной базы Washington Capitals. В тренажерном зале Овечкин-младший радостно поползал на четвереньках, пока папа занимался на снарядах. В музее команды малыш увидел фотографии с отцом — правда, в хоккейной форме родителя он так и не признал.
Показали мальчику и знаменитый Кубок Стэнли, который для команды завоевал его отец. Кроме того, малыш побывал возле хоккейной коробки, где тренируется команда.
Овечкин-старший стал отцом впервые. Ребенок появился на свет в августе 2018 года. Малыша решили назвать Сергеем — в честь его дяди, брата хоккеиста, который трагически погиб много лет назад. Овечкин женат на дочери актрисы Веры Глаголевой, модели Анастасии Шубской. Пара познакомилась более 10 лет назад в «Русском доме» на Олимпиаде в Пекине.
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Хоккей , Анастасия Шубская , Вера Глаголева , Александр Овечкин
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