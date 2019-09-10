Овечкин показал сыну изнанку Washington Capitals

Овечкин показал годовалому сыну изнанку Washington Capitals

Российский хоккеист Александр Овечкин , выступающий за хоккейный клуб НХЛ Washington Capitals, впервые взял с собой на тренировку своего сына. Годовалому Сергею Овечкину папа показал раздевалку, тренажерку и даже ледовую коробку, где тренируются хоккеисты.

Овечкину-младшему устроили целую экскурсию. Ему показали внутренние залы тренировочной базы Washington Capitals. В тренажерном зале Овечкин-младший радостно поползал на четвереньках, пока папа занимался на снарядах. В музее команды малыш увидел фотографии с отцом — правда, в хоккейной форме родителя он так и не признал.

Показали мальчику и знаменитый Кубок Стэнли, который для команды завоевал его отец. Кроме того, малыш побывал возле хоккейной коробки, где тренируется команда.