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Малкин рассказал о сложностях жизни в США 

News.ru + ещё 5 36 минут назад
«Я начал сходить с ума»: Малкин рассказал о жизни в США
Фото: Instagram
Хоккеист Евгений Малкин рассказал, что испытывает трудности во время своего пребывания в Соединённых Штатах.
Он не знает причины этих сложностей, но предположил, что это может быть языковой барьер или менталитет, передаёт The Athletic.
Я знаю, что должен быть лидером в раздевалке, но иногда боюсь подобрать неправильные слова, потому что плохо знаю английский язык, — подчеркнул он.
Спортсмен отметил, что считает проигрыш «Питтсбурга» в прошлом сезоне своей виной. По его словам, когда хоккеист перестаёт забивать, у него появляется неуверенность и он начинает думать о многом.
Я начал просто сходить с ума. Ругался с Салливаном (Майк Салливан, главный тренер «Питтсбурга». — News.ru), спорил с товарищами по команде, — добавил он.
Ранее News.ru писал, что Малкин пошутил над постом в Instagram форварда «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука, который выложил фотографию с супругой Николь. Ковальчук подписал фотографию: «Мы на лодочке катались, не гребли, а целовались», на что Малкин в комментариях под фото поставил значок в виде каблука.
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Комментарии
Хоккей , Майк Салливан , Евгений Малкин , Илья Ковальчук
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