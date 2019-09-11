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ЦСКА потерпел второе поражение в КХЛ, уступив «Торпедо» в овертайме 

ТАСС + ещё 21 2 часа назад
ЦСКА потерпел второе поражение в КХЛ
Фото: ТАСС
Нижегородское "Торпедо" в овертайме обыграло московский ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
В составе "Торпедо" шайбы забросили Дамир Жафяров (28) и Станислав Бочаров (65), у проигравших отличился Михаил Григоренко (15-я минута). Григоренко четвертый матч подряд набирает очки, всего в его активе 5 очков (2 шайбы + 3 передачи). Также четвертый матч подряд очки набирает армеец Кирилл Капризов, который отдал результативную передачу, в его активе теперь шесть очков (1+5). Защитник "Торпедо" Георгий Мишарин провел 500-й матч в регулярном чемпионате КХЛ.
ЦСКА потерпел второе поражение в КХЛ, ранее столичный клуб проиграл омскому "Авангарду" (1:3) в матче Кубка Открытия, а затем обыграл казанский "Ак Барс" (3:2), нижнекамский "Нефтехимик" (3:2 ОТ) и череповецкую "Северсталь" (4:0). "Торпедо" прервало серию из семи поражений в домашних матчах против ЦСКА.
ЦСКА возглавляет таблицу в Западной конференции, имея в активе семь очков после пяти матчей. "Торпедо" поднялось на восьмое место, набрав четыре очка. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с санкт-петербургским СКА, а "Торпедо" на домашней площадке встретится с хельсинкским "Йокеритом". Обе встречи пройдут 13 сентября.
Результаты других матчей игрового дня: "Амур" (Хабаровск)  — "Барыс" (Нур-Султан) — 1:3; "Адмирал" (Владивосток) — "Трактор" (Челябинск) — 1:3; "Нефтехимик" (Нижнекамск) — "Металлург" (Магнитогорск) — 3:0; "Северсталь" (Череповец) — "Йокерит" (Хельсинки, Финляндия) — 1:4.
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Комментарии
Хоккей , Георгий Мишарин , Кирилл Капризов , Дамир Жафяров , Станислав Бочаров , Михаил Григоренко , ХК Амур , ХК Ак Барс , Металлург , ХК Трактор , ХК Северсталь , ЦСКА , СКА , ХК Авангард , Торпедо
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