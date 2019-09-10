«Локомотив» впервые выиграл в новом сезоне КХЛ

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжилась в Ярославле, где местный "Локомотив" на своей домашней площадке принимал гостей из "Сочи". Встреча завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:1.

Победа над "Сочи" стала для ярославских "железнодорожников" первой в новом сезоне КХЛ и набрал первые два очка, с которыми занимает 11 место в Западной конференции. "Сочи" же с четырьмя баллами располагается на пятой строчке.