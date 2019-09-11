Овечкин рассказал о своем отношении к протестам в Москве

Овечкин высказался о митингах

Летом в Москве проходили согласованные и несогласованные акции протеста из-за нерегистрации ряда независимых кандидатов на выборы в местную городскую думу.

«У нас свободная страна», — ответил Овечкин на вопрос о своем отношении к протестам в столице.

По словам форварда хоккейной сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», россияне могут говорить что хотят, могут даже выйти на Тверскую улицу с плакатом, однако сам бы он делать последнее не стал. Спортсмен призвал вообразить, «какое это неудобство городу» — «все перекрывать, охранять».

«Но если люди так считают — это их право», — подчеркнул Овечкин.

Хоккеист добавил, что ныне, в отличие от 1990-х годов, в России есть множество способов «достучаться» до власти, в том числе путем уличных протестов.