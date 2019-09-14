В НХЛ определились с наказанием для Кузнецова 

НХЛ решила строго не наказывать за употребление кокаина известного российского хоккеиста Евгения Кузнецова. Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова до 2023 года. НХЛ этот запрет соблюдать не будет. Здесь решили обойтись гораздо менее строгими мерами: игрока отстранят на три матча, пишет The Washington Post.
В НХЛ заявили, что считают кокаин не допингом, а наркотиком.
Кроме того, Кузнецов добровольно присоединился к образовательной и консультативной программе НХЛ по борьбе с наркоманией. На него будет распространяться протокол регулярного тестирования на наркотические вещества.
Весной этого года в интернете опубликовали видеоролик, показывающего хоккеиста за столиком, на котором видны две дорожки белого порошка.
Нападающий отрицал, что когда-либо употреблял запрещенные вещества. Однако позднее у Кузнецова взяли пробы. В итоге Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина на четыре года. Он не сможет выступать на чемпионатах мира и на Олимпиаде. Спортсмена также обязали вернуть бронзовую медаль чемпионата мира в Словакии.
На выступления в НХЛ дисквалификация не распространяется, поскольку лига не подчиняется решениям IIHF.
Евгений Кузнецов — нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России.