В НХЛ определились с наказанием для Кузнецова

НХЛ решила строго не наказывать за употребление кокаина известного российского хоккеиста Евгения Кузнецова . Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова до 2023 года. НХЛ этот запрет соблюдать не будет. Здесь решили обойтись гораздо менее строгими мерами: игрока отстранят на три матча, пишет The Washington Post.

В НХЛ заявили, что считают кокаин не допингом, а наркотиком.

Кроме того, Кузнецов добровольно присоединился к образовательной и консультативной программе НХЛ по борьбе с наркоманией. На него будет распространяться протокол регулярного тестирования на наркотические вещества.

Весной этого года в интернете опубликовали видеоролик, показывающего хоккеиста за столиком, на котором видны две дорожки белого порошка.

Нападающий отрицал, что когда-либо употреблял запрещенные вещества. Однако позднее у Кузнецова взяли пробы. В итоге Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина на четыре года. Он не сможет выступать на чемпионатах мира и на Олимпиаде. Спортсмена также обязали вернуть бронзовую медаль чемпионата мира в Словакии.

На выступления в НХЛ дисквалификация не распространяется, поскольку лига не подчиняется решениям IIHF.

Евгений Кузнецов — нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России.