«Спартак» потерпел пятое поражение в семи матчах КХЛ 

Московский "Спартак" дома проиграл "Сочи" со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8433 зрителей.
Единственную шайбу забросил Андрей Алтыбармакян (27).
В матче между череповецкой "Северсталью" и московским "Динамо" (3:2, по буллитам) нападающий московского клуба Вадим Шипачев набрал 600-е очко в КХЛ (197 шайб + 403 результативные передачи).
"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции (7 очков, семь матчей), "Сочи" располагается на четвертом месте (7 очков, шесть матчей). "Спартак" два раза проиграл в основное время и трижды в овертайме.
Во вторник "Спартак" на выезде сыграет с "Барысом" из Нур-Султана, в тот же день "Сочи" примет петербургский СКА.
Результаты других матчей дня:
"Куньлунь" (Пекин) — "Трактор" (Челябинск) — 1:2;
"Салават Юлаев" (Уфа) — "Амур" (Хабаровск) — 3:2;
"Нефтехимик" (Нижнекамск) — "Автомобилист" (Екатеринбург) — 3:5.