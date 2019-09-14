«Спартак» потерпел пятое поражение в семи матчах КХЛ

Московский "Спартак" дома проиграл "Сочи" со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8433 зрителей.

"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции (7 очков, семь матчей), "Сочи" располагается на четвертом месте (7 очков, шесть матчей). "Спартак" два раза проиграл в основное время и трижды в овертайме.

Во вторник "Спартак" на выезде сыграет с "Барысом" из Нур-Султана, в тот же день "Сочи" примет петербургский СКА

Результаты других матчей дня:

"Нефтехимик" (Нижнекамск) — "Автомобилист" (Екатеринбург) — 3:5.