Овечкин дал совет попавшемуся на наркотиках Кузнецову

В августе Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила россиянина на четыре года. В пробе игрока был найден кокаин.

"Мы должны поддержать его. Он понимает, что допустил грубую ошибку. Самое лучшее, что мы можем для него сделать, — поддерживать его и не оставлять его одного.

Ошибку может совершить каждый, мы все — люди, и, надеюсь, болельщики это тоже понимают. Ему нужно подняться, сказать "извините" фанатам, семье и стать еще сильнее", — цитирует Овечкина журналист Тарик Эль-Башир.