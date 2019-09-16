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Пропали 45 миллионов: беглый муж Канаевой задержан 

Газета.Ru 5 часов назад
Пропали 45 миллионов: беглый муж Канаевой задержан
Фото: Газета.Ru
Известный хоккеист Игорь Мусатов, супруг олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Евгении Канаевой, был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. Как сообщает ТАСС, спортсмен не выплатил партнеру по бизнес-сделке $800 тысяч и отказался выходить на связь, из-за чего был объявлен в розыск. Адвокат Мусатова заявил, что хоккеист не признает вину, поскольку между ним и его партнером были только «гражданско-правовые отношения».
Супруг двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Евгении Канаевой — хоккеист Игорь Мусатов — угодил в громкий скандал, который может закончиться тюремным сроком.
По информации ТАСС, спортсмен был задержан в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, которое к тому же было совершено группой лиц и по предварительному сговору — это часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
За такое можно угодить за решетку на срок до десяти лет и выплатить штраф в размере 1 млн рублей.
Что же, по мнению правоохранительных органов, натворил Мусатов, который некоторое время до задержания находился в федеральном розыске?
Как оказалось, хоккеиста подозревают в крупном обмане партнера по сделке, которому он обещал в 2018 году передать определенное количество криптовалюты, а взамен попросил $800 тысяч. В итоге бизнесмен принес ему деньги, но криптовалюты так и не дождался.
«Мусатов в ходе телефонного общения с Абеляном В. М., вводя последнего в заблуждение, договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $800 тыс. (на 19 февраля 2018 года эта сумма эквивалентна 45,3 млн рублей), при этом убедив Абеляна в осуществлении сделки», — цитирует ТАСС информацию из материалов расследования.
Также в СМИ сообщалось, что сам хоккеист на сделку не явился, задержавшись на несколько часов и попросив, чтобы операция была осуществлена без него. Вместо себя он отправил на встречу помощника.
Когда бизнесмен передал положенную сумму в кассе, помощник якобы неожиданно исчез, а Мусатов по телефону пообещал разобраться, но затем так и не вышел на связь.
После долгого ожидания предприниматель обратился в правоохранительные органы, и хоккеист был задержан. Адвокат спортсмена Александр Карабанов уже сообщил, что о признании вины речи не идет.
«Тут налицо гражданско-правовые отношения», — отметил юрист.
В понедельник Кузьминский суд Москвы изберет Мусатову меру пресечения.
К сожалению, это не единственный скандал с участием известного хоккеиста.
Еще в 2011 году, во времена игра за мытищинский «Атлант», игрок был обнаружен в состоянии алкогольного опьянения в машине, которая на большой скорости скрывалась от патруля ГИБДД, врезалась в двери ресторана и остановилась только после того, как попала в аварию.
Однако Мусатова тогда быстро отпустили. По информации ТАСС, в столичном УГИБДД объяснили, что он находился на пассажирском сидении, а потому не должен нести ответственность за происходившее. Однако во время задержания ключи от машины находились у хоккеиста, и владельцем иномарки являлся именно он.
«В ходе объяснений владелец автомобиля, демонстрируя, что у него находятся ключи, подходил к автомобилю, залезал, заводил, вылезал. И поэтому наши сотрудники подумали, что он находился за рулем. В это время реальное лицо, которое управляло машиной, скрылось», — говорилось в заявлении УГИБДД.
Спустя несколько дней в СМИ появилась информация о том, что Мусатов в нетрезвом состоянии избил не знакомого ему водителя автобуса.
«Пьяный был вусмерть! «Убери автобус!» — говорит. Я говорю, что не могу, я людей жду. И вот минут 20, наверное, ходил вокруг. Ну и потом как ударил мне в челюсть. Губу разбил. И в глаз еще», — цитировал пострадавшего портал «Вести.Ru».
В 2015 году Мусатов вновь был задержан за дебош в московском увеселительном заведении: спортсмен не захотел оплачивать счет, несмотря на уговоры менеджера и охранников бара. В итоге была вызвана полиция, которая доставила пьяного хоккеиста в ОВД «Пресненский».
Наконец в 2017 году, по информации «Рен ТВ», Мусатов вновь непотребно вел себя в баре и спровоцировал приезд полиции. Кроме того, у игрока обнаружили пистолет с патронами.
За это время в СМИ несколько раз звучала информация о том, что Канаева собирается подавать на развод, однако официального подтверждения этим данным так и не появилось.
Напомним, пара познакомилась в начале 2010-х годов: оба спортсмена получили травму и ожидали своей очереди в больнице, в ходе чего разговорились и обменялись номерами телефонов.
Вспыхнул роман, и после победы Канаевой на лондонской Олимпиаде-2012 хоккеист сделал ей предложение.
Пара поженилась в 2013 году, и вскоре у них родился сын. Однако семейная идиллия не способствовала прекращению скандальных историй с участием Мусатова.
Что касается карьеры игрока, то он официально не объявлял об уходе из спорта, однако не выходил на лед в официальных матчах уже с сезона-2016/17, когда выступал за «Слован».
В 2018 году хоккеист подписал пробный контракт с «Динамо», но его быстро отправили в фарм-клуб — воронежский «Буран», за который он не провел ни одного матча.
До этого Мусатов играл в «Авангарде» (в 2015 году отказался продлевать контракт из-за новостей о дебоше в Москве), «Локомотиве», «Витязе», «Салавате Юлаеве», «Спартаке» и «Атланте», нигде не задерживаясь дольше двух сезонов.
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