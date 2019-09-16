«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Для подопечных Дмитрия Кварльного эта победа стала четвёртой кряду.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Северсталь» — с подольским «Витязем».