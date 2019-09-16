«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ 

Казанский «Ак Барс» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе казанцев отличились Игорь Ожиганов, Артём Галимов, Патрис Кормье и Станислав Галиев. Гости на это ответили шайбами Адам Лишка, Даниил Вовченко, Вадим Кудако.
Для подопечных Дмитрия Кварльного эта победа стала четвёртой кряду.
В следующем матче «Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Северсталь» — с подольским «Витязем».
Ранее СКА одолел «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ.