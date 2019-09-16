Экс-хоккеист КХЛ Игорь Мусатов назвал оговором обвинения в мошенничестве на $800 тыс.

Российский хоккеист Игорь Мусатов , об аресте которого по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на $800 тыс. следствие просит суд, считает себя жертвой оговора, передает корреспондент ТАСС из зала Кузьминского суда Москвы.

"Я не считаю себя виновным, считаю, что стал жертвой оговора и готов дать все показания, обосновать свою позицию", — сказал Мусатов в суде. Он также заявил, что не скрывался от следствия. "Я все время находился в Москве, посещал публичные мероприятия, наоборот — я пытался связаться со следствием и с потерпевшим, но на связь со мной не выходили", — добавил Мусатов.

Защита попросила заключить фигуранта под домашний арест. Сам Мусатов сообщил, что живет постоянно в Москве, имеет малолетнего ребенка и также занимается с детьми в спортивной школе. Следствие и прокуратура возражали против заключения Мусатова под домашний арест.

"Только изоляция Мусатова в СИЗО соответствует интересам расследования дела", — сказала следователь.

Мусатов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, он совершил преступление в начале 2018 года. По версии следствия, действуя в составе организованной группы, "во исполнение преступного умысла" он встретился в центре Москвы с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка предпринимателем "с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества, совершения сделок с криптовалютой биткойн и инвестициями". "Мусатов в ходе телефонного общения с Абеляном В. М., вводя последнего в заблуждение, договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $800 тыс. (на 19 февраля 2018 года эта сумма эквивалентна 45,3 млн рублей), при этом убедив Абеляна в осуществлении сделки", — говорится в материалах дела.

По словам адвоката обвиняемого Александра Карабанова, вину в инкриминируемом преступлении Мусатов не признает.