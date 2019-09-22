Российский хоккеист сломал нос сопернику во время матча

Российский нападающий клуба «Нефтехимик» Тимур Хафизов сломал нос защитнику «Салавата Юлаева» Евгению Лисовцу во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Видео появилось на сайте турнира.

Лисовец получил травму после силового приема форварда нижнекамцев. При этом судьи не зафиксировали нарушения правил со стороны Хафизова. Матч завершился победой «Салавата» со счетом 2:0.

После восьми матчей уфимцы занимают второе место в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 11 очков. «Нефтехимик» после девяти матчей расположился на девятом месте (семь очков).