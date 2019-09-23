ЦСКА добыл победу в матче против СКА

Хоккеисты московского ЦСКА нанесли домашнее поражение игрокам СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу столичного клуба.
В составе победителей дубль оформил Максим Шалунов, а Линден Вей стал автором победного буллита. Две шайбы СКА на счету Владимира Ткачева.
Регулярный чемпионат
СКА ЦСКА 2:3 (1:1; 0:0; 0:0; 0:1)
Голы: Голы: Шалунов (Робинсон, Окулов), 08:24 0:1; Ткачев (Зуб, Плотников), 10:46 1:1; Шалунов (Окулов, Робинсон, бол), 25:31 1:2; Ткачев (Лехтеря, бол), 34:55 2:2; Вей, 65:00 (ПБ), 65:00 2:3