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В Германии продают медали экс-вратаря сборной СССР Евгения Белошейкина 

Чемпионат.com 4 часа назад
На Ebay продают медали экс-вратаря СССР Белошейкина
Фото: РИА Новости
Евгений Белошейкин успел их продать ещё до того, как ушёл из жизни в 1999 году. Коллекцию обязательно нужно вернуть в Россию.
Жизнь хоккеиста (да и вообще спортсмена) — это не только занятие любимым делом, высокая зарплата, известность. Как правило, это ещё и огромный стресс и, как следствие, постоянное сопротивление соблазнам. К сожалению, алкоголь — верный спутник многих известных людей, и справиться с его пагубным влиянием получается далеко не у всех. Случается и так, что человек пропивает не только талант, карьеру и жизнь, но даже память о самом себе.
На аукционе Ebay прямо сейчас продаются все медали бывшего вратаря ЦСКА и сборной СССР Евгения Белошейкина, который за недолгую карьеру стал чемпионом мира среди взрослых и молодёжи, был в сборной СССР на победной Олимпиаде в Калгари и на серебряном Кубке Канады-1987. Всего в коллекции 17 медалей, и продавец из Германии просит за них 4700 евро.
Взлёт и падение Евгения Белошейкина
В восьмидесятые годы уроженца Сахалина Евгения Белошейкина всерьёз называли наследником Владислава Третьяка. Талантливый молодой голкипер уже в 17 лет провёл полноценный сезон за ленинградский СКА, потеснив более опытных вратарей, и просто не мог не заинтересовать главного тренера ЦСКА и сборной СССР Виктора Тихонова. В 19 лет Белошейкин уже был первым номером московских «армейцев», его карьера складывалась блестяще. Два золота чемпионата СССР, главные награды молодёжного и взрослого чемпионатов мира, впечатляющая игра на знаменитом «Рандеву»-1987. Впереди маячила Олимпиада в Калгари, на которую Евгений должен был ехать в качестве основного голкипера сборной. Впрочем, ещё в Ленинграде у Белошейкина начались серьёзные проблемы с алкоголем. В местном «армейском» клубе всегда не слишком уважали режим и дисциплину, и для многих бывших игроков ЦСКА ленинградская команда становилась ссылкой или «кладбищем погибших кораблей». Некоторые ветераны начинали пить, за ними подтягивалась молодёжь. Зацепило это и Белошейкина.
Какое-то время это не мешало спортивным достижениям голкипера. Переход в ЦСКА, постоянные успехи — уже в 21 год Белошейкин был первым вратарём в СССР, и на этом фоне его пагубная привычка казалась лишь невинным сопровождающим фактором его блестящей карьеры. Увы, выпивка со временем стала для Белошейкина важнее хоккея, да и жизнь постоянно подбрасывала Евгению стрессовые ситуации, как бы провоцируя и проверяя его на прочность.
Так, сыграть на Олимпиаде в Калгари Белошейкину было не суждено. На последней тренировке сборной перед вылетом на Евгения упал партнёр по команде и сломал ему ногу. В Канаду Белошейкин поехал, но не сыграл ни одного матча, а после турнира ему не досталось ни золотой медали, ни звания заслуженного мастера спорта. Почему руководители нашего хоккея обделили голкипера регалиями? Однозначного ответа нет, но, скорей всего, виной всему репутация Белошейкина, на которой уже тогда было несколько тёмных пятен. То он вместе со своим другом и партнёром по сборной Алексеем Гусаровым окажется опоенным клофелином неизвестными девушками, то попадётся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, то подерётся в Сочи с местными жителями, защищая честь супруги. Перестройка в то время шла полным ходом, новости подобного характера не только не замалчивали, как в типичное советское время, но, напротив, трубили о них по всем углам. Естественно, руководство сборной СССР должно было как-то реагировать, а тут такой замечательный повод публично наказать спортсмена, прикрывшись тем, что Белошейкин не сыграл в Калгари ни одной игры.
Неполученное звание заслуженного мастер спорта стало серьёзным психологическим ударом для Белошейкина, который и так пил запоями. Его карьера пошла на спад, толком и не начавшись. Регресс в ЦСКА, короткое возвращение в Ленинград к Борису Михайлову, где Белошейкин требовал зарплату, соответствующую уровню олимпийского чемпиона, а потом и вовсе переход в колпинский «Ижорец», выступавший в третьем дивизионе советского хоккея. В это время Евгений стал пить ещё больше, опустился до воровства вратарской экипировки, а попытка перезагрузить карьеру отъездом за океан в систему «Эдмонтона» обернулась очередным разочарованием. Три матча в АХЛ и возвращение в «Ижорец».
Ещё после Олимпиады от Белошейкина ушла жена, заявившая, что выходила замуж за звезду, а не за посредственность. Уже в российское время очередным ударом для игрока стала смерть отца, застреленного бандитами в кафе Санкт-Петербурга. Евгений уже не вспоминал про спортивную карьеру, пытался работать охранником в ЧОП, таксистом, искал должность в Спорткомитете. Но в это же время Белошейкин пил всё больше и больше, и о возвращении к нормальной жизни речи не шло. "… Кодировать или «подшивать» бесполезно. У этого парня уже произошли необратимые изменения в голове. Он должен сам принять решение бросить пить. Иначе скорый конец неизбежен", — говорил нарколог, к которому привели Белошейкина друзья. В ноябре 1999-го 33-летний Евгений Белошейкин покончил жизнь самоубийством. К этому, в общем-то всё и шло. Бывший голкипер жаловался матери на усталость от жизни, уже пытался резать вены, но был спасён. Однако от повешения на собственном ремне в крохотной комнатушке питерского общежития Белошейкина никто не уберёг.
На похороны Белошейкина пришли все самые верные друзья, но его медалей перед гробом никто не держал. Их так и не нашли, и только спустя много лет выяснилось, что Евгений сам продал все свои награды, чтобы купить спиртное. Теперь коллекция Белошейкина продаётся на аукционе в Интернете. Продавец находится в Германии и неизвестно, напрямую медали экс-вратаря сборной СССР и ЦСКА оказались у него, или уже прошли какой-то торговый путь. «Предлагаю абсолютную редкость. Коллекция хоккейных медалей ИИХФ 1980-х годов, собранная советским вратарём Евгением Белошейкиным. Все предлагаемые товары являются оригинальными и находятся в коллекционном состоянии», — говорится в тексте описания слота, за который хотят выручить почти 5000 евро.
Медали нужно вернуть на родину
Что здесь можно сказать? Крайне печально, что частичка достояния нашей хоккейной истории сейчас обрела вполне конкретную цену и доступна любому желающему, у кого есть деньги. Наверняка медалями заинтересуются отпетые коллекционеры, но людям из нашего хоккея неплохо было бы сыграть на опережение. Да, Белошейкин во многом сам виноват в том, что его жизнь и карьера закончились таким образом. Да, он сам продал свои награды, променяв их на выпивку. Но Евгений был частью великой советской сборной, приложил руку к нескольким победам настоящей «Красной машины», и его трагедия изначально была не личной, а общей. Уберечь самого человека не получилось (правда, это было практически невозможно), но позаботиться о его памяти сейчас вполне реально. Медали Белошейкина необходимо вернуть на родину, благо, что в современном российском хоккее хватает олигархов. В том числе и среди приближённых к сборной России. Выкуп всей коллекции и её перевоз, скажем, в Музей хоккея в Парке легенд стал бы достойным и правильным поступком, который бы показал, что российским людям не наплевать на собственную историю.
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Хоккей , Борис Михайлов , Виктор Тихонов , Владислав Третьяк , ЦСКА , СКА , eBay
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