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СКА одержал домашнюю победу над московским «Динамо» в матче КХЛ 

ТАСС + ещё 16 2 часа назад
СКА одержал домашнюю победу над «Динамо»
Фото: ТАСС
Петербургский СКА со счетом 4:1 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
В составе победителей шайбы забросили Йори Лехтеря (15-я и 57-я минуты), Евгений Кетов (23) и Сергей Плотников (49). У проигравших отличился Андре Петерссон (34).
Петербургский клуб одержал шестую победу подряд в очных матчах с "Динамо", в последний раз москвичи побеждали в январе 2018 года (3:2 ОТ). СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков после 12 матчей. "Динамо" идет пятым на Западе, имея в активе 13 очков после 11 встреч.
В следующем матче СКА на выезде сыграет с рижским "Динамо", а подопечные Владимира Крикунова на домашней площадке примут хельсинкский "Йокерит". Обе встречи пройдут 30 сентября.
В другом матче казанский "Ак Барс" дома разгромил пекинский "Куньлунь" (5:0). Одну из шайб забросил форвард Данис Зарипов, установив клубный рекорд по набранным очкам в КХЛ. В активе 38-летнего хоккеиста теперь 326 (147 шайб + 179 передач) очков в 391 матче за "Ак Барс".
В других матчах игрового дня "Йокерит" дома обыграл екатеринбургский "Автомобилист" (4:2), а хабаровский "Амур" дома победил новосибирскую "Сибирь" (3:0).
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Комментарии
Хоккей , Сергей Плотников , Евгений Кетов , Андре Петерссон , Владимир Крикунов , Данис Зарипов , ХК Амур , ХК Ак Барс , Динамо , Динамо Рига , СКА
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