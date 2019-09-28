СКА одержал домашнюю победу над «Динамо»

СКА одержал домашнюю победу над московским «Динамо» в матче КХЛ

Петербургский клуб одержал шестую победу подряд в очных матчах с "Динамо", в последний раз москвичи побеждали в январе 2018 года (3:2 ОТ). СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков после 12 матчей. "Динамо" идет пятым на Западе, имея в активе 13 очков после 11 встреч.

В следующем матче СКА на выезде сыграет с рижским "Динамо" , а подопечные Владимира Крикунова на домашней площадке примут хельсинкский "Йокерит". Обе встречи пройдут 30 сентября.

В другом матче казанский "Ак Барс" дома разгромил пекинский "Куньлунь" (5:0). Одну из шайб забросил форвард Данис Зарипов , установив клубный рекорд по набранным очкам в КХЛ. В активе 38-летнего хоккеиста теперь 326 (147 шайб + 179 передач) очков в 391 матче за "Ак Барс".