Салак перешел в рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» официально объявило о переходе в команду вратаря Александра Салака.

Контракт с ним рассчитан до окончания текущего сезона.

В прошлом сезоне 32-летний голкипер провел 20 матчей за «Локомотив», пропуская по 1,86 гола и отражая 92,2% бросков. В плей-офф Салак сыграл в 6 матчах, пропуская по 2,18 гола и отражая 91,2% бросков.

В КХЛ чех также выступал за «Сибирь» и СКА. После истечения срока контракта с «Локомотивом» вратарь тренировался на родине с клубом «Кладно», владельцем которого является Яромир Ягр.