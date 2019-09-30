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КХЛ. СКА одержал сухую победу в Риге 

Вести.Ru + ещё 6 10 часов назад
СКА одержал сухую победу в Риге
Фото: twitter.com/hcska
Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги закончился четырьмя матчами. АК Барс" дома обыграл со счетом 3:2 соседей из "Нефтехимика", "Авангард" с таким же счетом победил "Металлург". Петербургский СКА в гостях выиграл у рижского "Динамо", а московское "Динамо" со счетом 1:2 уступило "Йокериту".
Первая шайба в матче между рижским "Динамо" и СКА была заброшена на 11 минуте. Гол на счету защитника Артема Зуба. Эта шайба оставалась единственной до начала третьего периода. В начале второго периода Ярослав Дыбленко забросил вторую шайбу. Подвел черту Евгений Кетов — 3:0.
"Ак Барс" в Казани одержал нелегкую победу со счетом 3:2 над другим представителем Татарстана — "Нефтехимиком" из Нижнекамска. У победителей шайбы забросили Эмиль Галимов, Джастин Азеведу и Андрей Педан. У гостей отличились Денис Казионов и Мэтт Уайт.
Омский "Авангард", принимающий соперников в Балашихе, вел со счетом 3:0 против "Металлурга" из Магнитогорска. Одну шайбу забросил Тейлор Бек, две Сергей Шумаков. Но "Магнитка" сократила отставание за счет бросков за счет голов Владимира Галузина и Эрика О'Делла. Но уйти от поражения "Металлург" не смог.
В Москве, где "Динамо" принимало "Йокерит" з Хельсинки, основное время завершилось вничью 1:1. У гостей шайбу забросил Брайан О'Нилл, в составе москвичей отличился Андре Петерсон. На второй минуте овертайм Хенрик Хаапала принес "Йокериту" победу со счетом 2:1.
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Хоккей , Брайан О'нилл , Эрик О'делл , Денис Казионов , Владимир Галузин , Евгений Кетов , Андрей Педан , Эмиль Галимов , Ярослав Дыбленко , Сергей Шумаков , Джастин Азеведу , Хенрик Хаапала , Металлург , Динамо , Динамо Рига , СКА , ХК Авангард
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