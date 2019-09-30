Московское «Динамо» уступило «Йокериту»

Московское "Динамо" дома проиграло "Йокериту" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча закончилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей.

Победную шайбу себе в актив записал Хенрик Хаапала

Стоит отметить, что этот проигрыш стал для бело-голубых вторым кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат"Динамо" (Москва) — "Йокерит" (Финляндия) — 1:2 ОТ0:1 О'Нилл (Лехтонен) — 19:29' (5x5), 1:1 Петерссон — 54:04' (5x5),1:2 Хаапала (О'Нилл) — 61:50' (4x3).

Ранее "Адмирал" победил "Сибирь" в КХЛ.