Назван ассистент Овечкина в «Вашингтоне»

Карлсон стал ассистентом Овечкина в «Вашингтоне»

Защитник Джон Карлсон стал ассистентом капитана «Вашингтона» — Александра Овечкина . Еще одним помощником капитана остался центрфорвард Никлас Бэкстрем, сообщает Twitter «Кэпиталз».

Карлсон получил это звание после того, как защитник Брукс Орпик объявил о завершении карьеры.

29-летний американец был выбран «Столичными» на драфте-2008 под общим 27-м номером. Всего он провел в НХЛ 688 матчей и набрал 403 (90+313) очка. Вместе с «Вашингтоном» Карлсон выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

