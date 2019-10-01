«Сент-Луис» продаёт чемпионские перстни по цене $ 12 тыс.

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» выпустил в продажу ограниченную коллекцию чемпионских перстней за победу в Кубке Стэнли. Кольца украшены 190 бриллиантами, из которых 45 образуют силуэт Кубка Стэнли, а также 16 сапфиров, образующих логотип клуба. В продажу поступили только 139 перстней. Цена перстня — $ 12139 (около 791 тыс. рублей).

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

You’ve seen the ring. Now it’s time to get yours. Introducing the 2019 Stanley Cup Championship Fan Collection. https://t.co/uMQF1cwBLX #stlblues pic.twitter.com/STgU5YpSup— St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) October 1, 2019

Победа в Кубке Стэнли — 2019 стала первой для «блюзменов», вступивших в лигу в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостон Брюинз» — 0-4. Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»