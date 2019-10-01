«Трактор» расстался с Бабенко

«Трактор» расторг контракт с нападающим Егором Бабенко, информирует пресс-служба клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.
«В КХЛ за челябинцев форвард провел три встречи. Вместе с «Трактором» Егор Бабенко отправлялся на дальний выезд, но перед двумя завершающими играми вернулся в Челябинск, в расположение «Челмета». Хоккейный клуб «Трактор» желает Егору удачи и успешного продолжения карьеры», — сказано на сайте «Трактора».
В трех матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 22-летний нападающий не набрал очков. Всего игрок провел в КХЛ 60 матчей, выступая за «Ладу», московское «Динамо», «Северсталь» и «Трактор». Игрок забросил 4 шайбы и отдал 4 передачи.